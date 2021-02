Zo gaat het eraan toe bij de priktent GGD: "De kritiek stoort me"

ALKMAAR - Bij de vaccinatietent van de GGD zijn sinds vandaag ruim 5.000 zorgmedewerkers ingeënt. Deze week zijn ook de mobiele 85-plussers aan de beurt. Evelyn Muurman uit Hippolytushoef is een van de vele medewerkers van de GGD die nu ruim twee weken in de priktent aan het werk is. NH Nieuws maakt met haar de balans op.

En dat is nog een heel proces. Het flesje moet worden gecontroleerd, even worden gezwenkt en daarna worden gemengd. "We halen in totaal zes vaccins uit een flesje. Alles moet natuurlijk wel heel nauwkeurig en daarom nemen we daar ook de tijd voor. Maar we hebben tussendoor ook tijd om elkaar wat beter te leren kennen."

Als de spuitjes klaar zijn, worden ze via een luikje doorgegeven naar de andere kant van de ruimte waar een andere medewerker van de GGD klaarzit om iemand te vaccineren. "Het is ook een beetje om de rust te bewaren en zodat de mensen die moeten prikken niet teveel afgeleid zijn." Het systeem heeft wel wat weg van een Chinees restaurant. "Ja vooral nummer vier is erg populair, haha."

Muurman is vooral aan het werk als coördinator. Het is haar taak om de medewerkers die nieuw zijn wegwijs te maken in het hele proces. "Het is best leuk omdat het een heel duidelijk proces is. Op deze manier komen we ook steeds een stapje dichter bij onze vrijheid en daar willen we allemaal graag aan werken."

De forse kritiek op het vaccinatiebeleid dat het allemaal veel te traag gaat, is volgens Muurman vervelend. "Het is wel jammer om te horen. We willen ook wel graag meer vaccineren. We hebben meer priklijnen en we zouden ook langer open kunnen, maar we zijn echt afhankelijk van de hoeveelheid vaccins dat we binnenkrijgen."

Kritiek

Ondanks de kritiek lijdt de sfeer er niet onder bij de medewerkers van de GGD. "Het loopt eigenlijk op rolletjes. We hebben op het eind van de dag een briefing om te kijken of er nog iets te verbeteren valt en daar komen hele nuttige suggesties uit. De mensen die hier komen zijn over het algemeen blij dat ze gevaccineerd worden. Ze zijn tevreden dat ze niet lang hoeven te wachten en dat het goed voor elkaar is. Ik denk dat dit een hele mooie werkplek is."