De strijd om voorrang op een huurhuis: "Mensen zitten soms echt in overlevingsstand"

Allereerst: de druk op de sociale huur in Amsterdam is nog steeds erg hoog. De gemiddelde inschrijfduur voordat je een woning krijgt is zo’n 13 jaar. Ter vergelijking: in de gemeenten rondom Amsterdam is dat ongeveer 9 jaar. Je kunt altijd nog naar de andere kant van het land verhuizen, in bijvoorbeeld Almelo wacht je maar een jaar of twee. En je bent niet de enige die naar een woning zoekt, op WoningNet zoeken zo’n 420.000 andere mensen ook naar een nieuwe plek in de stad.

De stad bepaalt zelf



"De groep urgenten wordt alleen maar groter", aldus de woordvoerder van woonwethouder Ivens. "We hebben jaarlijks zo’n 1.800 urgentiewoningen om te verdelen, en dat is elke keer weer een dilemma." Daarnaast blijkt nu ook dat het totale aantal urgentiewoningen dat er in 2021 nodig is, veel hoger ligt dan de afgesproken 1.800. De stad heeft in 2021 zo'n 1.970 urgentiewoningen te weinig.

Gemeenten mogen zelf bepalen welke woningzoekenden ze een urgentieverklaring geven. Maar wettelijk gezien moeten ze in ieder geval voorrang verlenen aan mantelzorgers of mensen die mantelzorg ontvangen en aan vrouwen uit een blijf-van-mijn-lijf-huis. Ook moet elke gemeente statushouders opvangen, maar hoeveel dat er zijn wordt in Den Haag bepaald.

En dan kan ook nog eens niet elke voorrangskandidaat in elke woning terecht, wat de puzzel nog lastiger maakt. Iemand met een rolstoel plaats je niet in een flat zonder lift. Valerie Florentinus koppelt vanuit HVO-Querido mensen die in detentie, opvang, kliniek of op straat verbleven, aan een nieuwe woning. "Mensen zitten soms echt in de overlevingsstand."

"Laatst sprak ik iemand die de Bijlmerramp had meegemaakt. Die vertelde dat hij het bij Amstel al benauwd krijgt." Daarom mogen urgente woningzoekenden aangeven in welk stadsdeel ze willen wonen en welke niet. "Als iemand bijvoorbeeld autisme heeft en alles hoort, dan zeg ik niet: geef deze man een huis in De Pijp. Dan zal ik zeggen: we zoeken een nieuwbouwwoning van beton."