In 2021 maar plek voor de helft van het aantal kwetsbare Amsterdammers

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam verwacht in 2021 slechts de helft van het aantal kwetsbare Amsterdammers een huis te kunnen geven. "Dit is een zeer pijnlijk gegeven. Dit leidt tot overvolle azc’s en opvangvoorzieningen en problematische situaties met inwonende gezinnen", aldus het stadsbestuur.

Maar in 2020 kreeg de groep die uitstroomde uit de maatschappelijke opvang of het begeleid wonen ook al te weinig woningen. Naar aanleiding van vragen van AT5 bij woonwethouder Ivens blijkt dat er vorig jaar te veel urgentiewoningen zijn vergeven aan 'sociaal medisch urgenten', wat ten koste ging van bijvoorbeeld dak- en thuislozen die een woning zochten.

Het stadsbestuur moet daarom een keuze maken in de verdeling van de woningen. Daarom zullen de beschikbare woningen 'naar rato' verdeeld worden. Zo zijn er vanuit de maatschappelijke opvang en het begeleid wonen in 2021 zo’n 1.700 mensen die een huis nodig hebben. Alleen is er maar plek voor 810 mensen.

Valerie Florentinus werkt bij HVO-Querido. Ze begeleidt mensen naar een woning die dak- of thuisloos zijn, of uit opvang, detentie of een kliniek komen. "Het is verschrikkelijk om geen woning te hebben. Je hoort er niet meer bij als je geen huis hebt. Je kan de meest normale dingen als ''ik ga naar mijn werk of ik ga naar huis' niet zeggen."

Ook moet je je volgens Florentinus over allerlei praktische zaken druk maken: "Waar bewaar je je spullen? En waar douche je? Je kan even bij mensen op de bank slapen, maar dat houdt op een gegeven moment ook op." Na jaren op straat worden de problemen volgens haar vaak ook snel erger. 'Hoe langer mensen op straat wonen hoe groter de kans dat ze verslaafd raken of met justitie in aanraking komen.'