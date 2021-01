Andrea wint vrijwilligersprijs na jarenlange inzet voor mensen met zeldzame bloedziekten

MEDEMBLIK - Bij Andrea Stiene werd op 21-jarige leeftijd een zeldzame bloedziekte geconstateerd. Zij kon toen moeilijk ergens terecht voor informatie over haar bloedziekte. Vijftien jaar geleden richtte zij daarom samen met haar man Stichting Zeldzame Bloedziekten op. Voor haar vrijwilligerswerk bij de stichting mocht zij de Vrijwilligersprijs Medemblik 2020 in ontvangst nemen.

"Ik doe het met liefde", zegt ze over haar werk voor de stichting. "Ik hoef niet per se in de belangstelling te staan, maar ik wil er wel iets moois van maken nu dat wel zo is." Andrea vertelt dat het winnen van de prijs voor haar belangrijk is, om zo meer bekendheid te geven aan zeldzame bloedziekten.

Toen Andrea op 21-jarige leeftijd de diagnose zeldzame bloedziekte kreeg, hadden zeldzame bloedziekten volgens haar veel minder de aandacht. Andrea kon nergens Nederlandstalige informatie vinden over haar ziekte. "In het begin denk je dat je de enige bent die deze ziekte heeft, maar dat is natuurlijk niet zo", vertelt zij.

Andrea richtte in eerst instantie een patiëntenvereniging op voor haar eigen zeldzame bloedziekte. Andrea: "Ik hoorde toen dat er veel meer bloedziekten waren die nog niet op een plek georganiseerd waren." Daarom besloot zij samen met haar man Stichting Zeldzame Bloedziekten op te richten. Deze overkoepelende stichting wil een plek bieden aan mensen met een zeldzame bloedziekte en kennis en faciliteiten met hun delen.

Vrijwilligerswerk

Ondanks dat Andrea vijftien jaar geleden een herseninfarct kreeg, waardoor zij nu rechtszijdig verlamd is, zet zij zich in voor mensen met eenzelfde soort ziekte. Zij vindt het prettig dat zij iets voor anderen kan betekenen: "Ik werk niet meer en dit is een goede invulling van mijn dag vanuit huis. Zo kan ik ook mijn eigen tijden bepalen."

Wanneer zij aan het werk is, houdt zij zich onder andere bezig met het contact houden met artsen en organiseert zij met haar man lezingen en patiëntendagen. Ook voert zij gesprekken met mensen die zelf te maken hebben met een zeldzame bloedziekte.

Nu Andrea de vrijwilligersprijs heeft gewonnen, hoopt zij dat de stichting groter wordt. "Het doel voor nu is het groeien van de stichting en het bestuur en het aantal vrijwilligers uitbreiden."

Andere winnaars

Naast de prijs die Andrea won, werd er ook een prijs uitgereikt aan een jongere vrijwilliger (tot 23 jaar). Deze prijs werd gewonnen door Noralhy Benjamins. Zij geeft wekelijks voetbaltraining aan jongeren teams bij vv Moc. Daarnaast is zij ook scheidsrechter. "Ik vind het heel leuk dat ik gewonnen heb!", vertelt Noralhy.

In de categorie vrijwilligersorganisatie won Home-Start de prijs. Deze organisatie is er voor ouders van gezinnen die wat extra hulp nodig hebben, bijvoorbeeld gezinnen die nieuw zijn in Nederland en de taal niet goed kennen. Christine Samsom, coördinator Home-Start: "We zijn superblij en ik ben heel trots op onze vrijwilligers!"