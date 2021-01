Mirjams eerste Holocaustherdenking zonder ouders: "Raar dat ze er niet meer zijn"

AMSTERDAM - De ouders van Mirjam Cloose leerden elkaar vlak na de oorlog kennen. Vader Meijer zat in de oorlog ondergedoken met zijn broer, moeder Tedje overleefde vernietigingskamp Auschwitz. In de documentaire 'Tedje & Meijer: De belofte van liefde' zegt Mirjam: "Auschwitz zat bij ons aan tafel en at iedere dag een hapje mee." Tedje en Meijer overleden vorig jaar vlak na elkaar, en lieten de oorlog achter bij de kinderen en kleinkinderen.

Over de oorlog werd in het gezin niet vaak gesproken, zegt Meijer in de documentaire. Toch was de oorlog altijd aanwezig, herinnert dochter Mirjam zich. "Ik weet dat ik automatisch geen laarzen droeg, dat was verboden thuis. Ik droeg ook geen rood-zwart of geel-zwart. Geen bruin hemd. Alle dingen die oorlogsgerelateerd waren, deed je automatisch niet. Er werd ook gezegd tegen je als puber: 'Je pubert niet, want je ouders hebben al zoveel meegemaakt. Je houdt je rustig'. Dus ja. Ik zeg altijd: 'Het zat in mijn genen'."

De oorlog zit ook in de genen van de 37-jarige dochter van Mirjam. "Haar hang naar het lezen, weten en zien van alles wat maar aan de oorlog gerelateerd is. Dat zit erin. Ik weet dat dat bij de kinderen van mijn broer hetzelfde is. Dat willen weten. En ik snap dat ook wel."