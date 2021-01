Telstar-trainer Jonker: "De wissels brachten nieuwe energie"

HELMOND - Telstar speelde vrijdagavond met 1-1 gelijk tegen Helmond Sport. Trainer Andries Jonker kon leven met het gelijkspel maar had ook het gevoel dat er misschien wel iets meer in had gezeten.

Jonker: "In de tweede helft stonden we veel beter" - NH Nieuws

"Ik vond dat Helmond terecht op voorsprong kwam. In de tweede helft stonden we veel beter en de wissels brachten energie. Na de 1-1 hing de 1-2 in de lucht", vertelde Jonker na afloop. Ook ging Jonker in op zijn vaste 5-3-2 formatie, die ook tegen Helmond Sport weer weinig weggaf. "Deze formatie past goed de spelers. We spelen niet waar ik van hou, maar wat het beste voor de spelers is. Deze opstelling past onze spelers als een jas."

Frank Korpershoek verscheen minder opgetogen voor de camera. De aanvoerder van Telstar had hoogstpersoonlijk de winnende treffer op zijn voet en baalde na afloop zichtbaar van het puntverlies. "We gingen op zoek naar de winnende. Dat siert de ploeg en geeft aan dat we vinden dat we hier hadden moeten winnen", zei Korpershoek. "We zijn niet tevreden met dit resultaat. Dat komt door de eerste helft, maar gelukkig hebben we het nog enigszins rechtgetrokken. Ik baal hier wel een beetje van." Bekijk hieronder het hele interview met Frank Korpershoek

Korpershoek: "Hier balen we van. Dit levert niets op" - NH Nieuws