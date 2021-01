Online jacht op adressen undercoveragenten Museumplein: "Maak mij erg veel zorgen"

AMSTERDAM - Op sociale media wordt opgeroepen om gegevens te delen van undercoveragenten die aanwezig waren bij de rellen rondom het Museumplein. Het zijn leden van de aanhoudingseenheid van de politie, ook wel Romeo's genoemd. "Ik maak mij daar als politiechef erg veel zorgen over. We doen er ook alles aan om het te voorkomen", aldus politiechef Frank Paauw tegen AT5 .

Op sociale media worden oproepen gedaan om de romeo's te 'ontmaskeren'. Er gaan verzoeken rond om namen, foto's en adressen van deze agenten openbaar te maken.

Politiechef Paauw vindt dit een 'hele forse bedreiging'. "Er wordt geprobeerd om te achterhalen waar je woont met je man of vrouw en kinderen. Dat is een hele forse bedreiging die heel zwaar binnenkomt."

Complottheorieën

Sommigen mensen denken dat deze romeo's de rellen hebben uitgelokt door geweld te gebruiken tegen hun collega's van de politie. Dat is volgens Paauw totale onzin. Het zijn volgens hem complottheorieën die nergens op zijn gebaseerd. "Deze politiemensen hebben een eed afgelegd, dus die moeten zich houden aan de wet. Het is volstrekte onzin om te stellen - en dat is al diverse keren gebeurd - dat zij zelf de rellen veroorzaken, dat zij zelf geweld plegen tegen hun eigen collega's om op die manier het incident te laten escaleren", zegt hij tegen AT5.

"We proberen op allerlei manieren de onzin hiervan in te laten zien", zegt Paauw. "Ik wil dat nog een keer luid en duidelijk aangeven: politiemensen veroorzaken geen rellen, ook de Romeo's niet."