Scholen mogelijk 8 februari weer open: "Nog even afwachten"

ZAANDAM - Rien Spies van het Agora schoolbestuur in Zaandam reageert verheugd op het nieuws dat het demissionair kabinet het voornemen heeft om de scholen en kinderopvang op maandag 8 februari weer te openen. "Ik hoop van harte dat de scholen open kunnen, want voor kinderen is het geen goede zaak om zo lang thuis te zijn."

Het demissionair kabinet stuurt erop aan dat de basisscholen en de kinderopvang maandag 8 februari weer open gaan. Dat meldt de NOS. Volgens Haagse bronnen vinden de ministers de schade voor de kinderen om nog langer thuis te zitten zo groot, dat een langere sluiting onverantwoord is.

Dat beaamt ook de schoolbestuurder uit Zaandam. Toch wil Rien Spies niet te snel juichen. Hij vertelde vandaag op NH Radio dat hij van verschillende ministers, verschillende uitspraken hoorde over het wel of niet openen van de scholen op maandag 8 februari. "Ik lees in de kranten tegenstrijdige berichten. Het is dus nog afwachten."

Advies

En waar iedereen op zit te wachten, is het adviesrapport van het Outbreak Management Team (OMT). Hierin staat of het op het openen van de scholen verantwoord is. Dat rapport wordt dit weekend verwacht. "Ik had daardoor verwacht dat we pas volgende week dinsdag hier meer over zouden horen. En dat de beslissing werd gemaakt op basis van wat het RIVM en het OMT hierover te zeggen hebben."

Demissionair premier Mark Rutte zei vanmiddag tijdens de wekelijkse persconferentie het OMT-advies af te wachten. "We moeten echt precies zien, op basis van de laatste inzichten van het OMT, hoe groot het risico is."

Rien is blij dat de scholen wel genoeg voorbereidingstijd krijgen om de heropening in goede banen te leiden. "Daar hebben we even de tijd voor nodig." Hij vraagt zich ook hardop af of tegen die tijd alle leraren gezond genoeg zijn om weer te beginnen.