Drie locaties in Hilversum aangewezen als veiligheidsrisicogebied

HILVERSUM - Burgemeester Pieter Broertjes heeft 'in nauw overleg' met de politie en het Openbaar Ministerie drie plekken aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Dit geldt tot morgenochtend 4.30 uur.

De burgemeester heeft deze beslissing genomen, omdat er op sociale media oproepen rondgaan om op drie plekken samen te komen. "Gelet op de gebeurtenissen eerder deze week in het land en ook in Hilversum, nemen wij op voorhand deze preventieve maatregelen", schrijft de gemeente in een persbericht.

De politie kan in het aangewezen veiligheidsrisicogebied (het centrum, het Stations- en Marktplein) personen preventief fouilleren.