Ünüvar bezorgt Jong Ajax zege op leeftijdsgenoten van PSV

Jong Ajax begon in Eindhoven met veel aanvallende intenties aan de wedstrijd. De sterke voorhoede van de Amsterdammers, bestaande uit Naci Ünüvar, Sontje Hansen en Lassina Traoré, ging al vroeg op zoek naar een doelpunt. Deze zou er in de 25e minuut komen toen Hansen een voorzet gaf waar Victor Jensen alleen maar tegenaan hoefde te lopen. De Deense middenvelder schonk met zijn vierde treffer van het seizoen Jong Ajax zo de voorsprong en tevens de 0-1 ruststand.

Jong PSV was de ploeg die het beste uit de kleedkamer kwam in de tweede helft. De Eindhovenaren hadden al vroeg in het tweede bedrijf via Ismael Saibari op gelijke hoogte moeten komen, maar de Belgische spits van Jong PSV schoot voor open doel hoog over. In de 65e minuut zou Jong PSV alsnog het verdiende doelpunt maken. Shurandy Sambo kon namens de Eindhovenaren de bal vrij aannemen in het strafschopgebied en schoot deze gedecideerd achter Ajax-doelman Kjell Scherpen: 1-1.

