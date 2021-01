Telstar komt in Helmond niet verder dan een gelijkspel

HELMOND - Telstar heeft vrijdagavond in de eerste divisie gelijkgespeeld tegen Helmond Sport. De ploeg uit Velsen-Zuid kwam in de eerste helft op achterstand, maar een doelpunt van verdediger Shayne Pattynama zorgde uiteindelijk voor de 1-1 eindstand.

Na ruim een half uur spelen leidde de aanvalsdrang van Helmond Sport tot de verdiende openingstreffer. Een aanval over meerdere schijven belandde bij de eerste paal voor de voeten van Lance Duijvestijn, die de bal met veel souplesse achter doelman Schendelaar schoot. Telstar probeerde in het resterende kwartier nog wat aan de 1-0 achterstand te doen, maar verder dan een afstandsschot van Tom Overtoom kwamen de Witte Leeuwen niet.

Telstar reisde af naar Helmond met een waslijst aan blessures. Desondanks kon trainer Andries Jonker nog altijd beroep doen op meerdere sterkhouders. Lange tijd gebeurde er vrijwel niets in Helmond, maar het was Telstar die de thuisploeg vaak onnodig gevaarlijk liet worden. Beetje bij beetje kroop Helmond Sport dichter naar het doel van Jasper Schendelaar.

Na de rust was het vooral Helmond Sport dat het beste voetbal liet zien en Telstar-trainer Andries Jonker zag zich daarom genoodzaakt om een driedubbele wissel toe te passen. Door de wissels ging het beter lopen bij Telstar en als beloning zou Shayne Pattynama uit een hoekschop Telstar weer naast Helmond Sport brengen. De vleugelverdediger torende boven iedereen en alles uit en knikte de bal goed binnen: 1-1.

Opzoek naar de overwinning

Telstar nam na het doelpunt het heft in handen en maakte het meeste aanspraak op een overwinning. Frank Korpershoek was het nog het meest dichtbij een doelpunt, maar de inzet van de aanvoerder ging van dichtbij op de lat. Telstar bleek in het laatste kwartier niet meer bij machten om nog een treffer te maken. Ondanks een sterke tweede helft van Telstar bleef de stand daarom uiteindelijk in evenwicht.

Door de 1-1 blijft Telstar op de achtste plaatst staan in de eerste divisie. De ploeg uit Velsen-Zuid staat nu één punt achter FC Volendam, maar de provinciegenoot komt echter zondag nog in actie tegen Go Ahead Eagles.