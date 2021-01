Video's: Zeldzame 'Beluga' wijkt uit naar Schiphol

SCHIPHOL - Luchthaven Schiphol kreeg vanmiddag onverwachts bezoek van een Beluga-vrachttoestel. Het vliegtuig van Airbus moest uitwijken naar Amsterdam vanwege sneeuw in Hamburg, waar een van de fabrieken staat.

Er zijn maar vijf Beluga's die allemaal normaal gesproken niks op Schiphol te zoeken hebben. Het toesteltype wordt door de fabrikant gebruikt om vliegtuigonderdelen te vervoeren tussen de luchthavens waar Airbus-toestellen worden gebouwd. De Beluga was op weg van Chester (Wales) naar Hamburg. Na enkele wachtrondjes in de buurt van Hamburg te hebben gevlogen, werd er besloten om naar Schiphol uit te wijken.

