Fotograaf Koen van Weel wint 'mooiste sportfoto van 2020'

ALKMAAR - De foto die fotograaf Koen van Weel tijdens het WK baanwielrennen in Berlijn maakte van Harrie Lavreysen, is door de Nederlandse Sportpers bekroond tot mooiste sportfoto van 2020.

De in Heiloo geboren Koen van Weel was samen met Hoofddorper Pim Ras en Robin van Lonkhuijsen genomineerd voor de prestigieuze fotoprijs. Van Lonkhuijsen werd genomineerd met zijn foto van Tom Dumoulin, die vanuit zijn woonkamer virtueel de Amstel Gold Race rijdt en Ras werd genomineerd met zijn foto van een penalty in een lege en regenachtige Kuip (zie foto's onderaan artikel).

De jury was het er unanim over eens dat de foto van Van Weel de mooiste was. "Het is een echte sportfoto. Alles zit erin: emotie, snelheid. Het is echt de beste sportfoto", zegt jurylid René Bouwman.

De foto maakte Van Weel eind februari vorig jaar, vlak voordat de wereld 'op slot' ging door corona. Nederlander Harrie Lavreysen won tijdens het WK baanwielrennen in Berlijn goud op het onderdeel keirin en balde zijn vuist richting het publiek. "Dit is de tweede keer dat hij over de finish komt. De eerste keer juichte hij, toen fietste hij langs zijn familie en juichte hij nog een keer. En dit is het moment dat hij net weer vooruitkijkt en tijdens zijn ereronde over de finish komt", aldus Van Weel.

