Tagliafico mist duel met AZ vanwege hoofdwond

AMSTERDAM - Nicolás Tagliafico zal zondag niet meedoen bij Ajax in het duel tegen AZ. De Argentijnse verdediger viel donderdagavond in de wedstrijd tegen Willem II uit met een hoofdwond en lijkt niet op tijd te zullen herstellen.

Tagliafico moest zich in de 71e minuut van het met 3-1 gewonnen duel tegen Willem II laten vervangen. De linksachter kwam hard in botsing, waarna het gebied onder zijn rechteroog steeds verder begon op te zwellen.

Tagliafico was vrijdag niet aanwezig bij de training van Ajax en dus lijkt het duel van zondag met AZ te vroeg te komen voor de Argentijn. De verwachting is dat Lisandro Martínez de plek van Tagliafico in de verdediging zal innemen.



Het duel tussen Ajax en AZ begint zondag om 16.45 uur in Alkmaar.