Werkstraf voor man die karatetrap gaf bij Museumpleinrellen

Pim de L.V. beschreef zijn karatetrap aan de rechtbank als een 'uiting van frustratie die eruit moest'. Hij zegt het lastig te hebben gekregen door de coronamaatregelen: zijn vrouw is chronisch vermoeid, dus moest hij huishoudelijke taken op zich nemen én werken als vrachtwagenchauffeur. Hij is gaan demonstreren op het Museumplein, omdat hij zich zorgen zou maken om de maatschappij, zijn vrouw en zijn kinderen: "Dat wilde ik kenbaar maken. Achteraf is dat stom geweest."

Gevangenisstraf

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van drie maanden, maar daar is van afgezien omdat De L.V. spijt heeft getoond. Zo meldde hij zich zelf bij de politie. Ook heeft hij hulp gevraagd aan zijn huisarts om zijn agressie in toom te houden.

Demonstratie

Bij de demonstratie waren ongeveer 1500 tot 2000 personen aanwezig. Ze hadden zich op het Museumplein verzameld om te protesteren tegen de huidige coronamaatregelen. Die demonstratie werd verboden, nadat een eerder aanbod van de gemeente om gebruik te maken van het Westerpark werd afgeslagen.

Toen mensen zich toch op het Museumplein verzamelden werd er een noodbevel afgekondigd: niemand mocht zich daarna nog op het plein bevinden. Na meerdere oproepen van de politie aan demonstranten om het plein te verlaten, werd er ingegrepen. Aanwezige relschoppers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk naar de politie en ME, ook werden er politiepaarden mishandeld.