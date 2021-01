Groepje scherpe tachtigers regelt zelf vaccinatie

Vanaf vandaag krijgen thuiswonende 85-plussers een brief op de mat waarmee een afspraak gemaakt kan worden voor een coronavaccin. Vijf tachtigers in Amsterdam pakten echter eerder deze week al hun kans door het nummer op de uitnodigingsbrief voor 90-plussers te bellen, die begin deze week werden gevaccineerd. Hierdoor konden ze deze week al bij de vaccinatiestraat langskomen.

Dat vertelt een 82-jarige vrouw aan de NOS. De vrouw zegt het speciale afsprakennummer te hebben gebeld en kreeg te horen dat ze alvast langs kon komen bij de vaccinatiestraat bij de RAI voor een vaccin. Ze lichtte meteen vier andere tachtigers in. Ze zijn deze week alle vijf gevaccineerd.

Plek over

Eigenlijk vallen ze onder de groep 'thuiswonende 60-plussers', wat betekent dat ze pas vanaf februari oproepen zouden krijgen voor de vaccinatie. Maar omdat er plek over was bij de GGD, kon het vijftal deze week al terecht.

Toen anderen tachtigers probeerde de GGD te bellen voor een vaccinatie was het helaas al te laat: de plekken waren vol.

Overgebleven vaccins

Een woordvoerder van de GGD Amsterdam vertelt aan de NOS dat het klopt dat sommige mensen die buiten de doelgroep vallen toch al zijn gevaccineerd. "Als er afspraken niet benut worden, dan bellen we huisartsen en vullen we ze in overleg alsnog in."