Gemeente verkoopt monumentale Drijfriemenfabriek definitief aan De Oerkap

Een meerderheid van de raad is blij dat het pand eindelijk verkocht is en wenst de uitbater van De Oerkap veel succes met het uitwerken van de plannen. Het pand is voor 350.000 euro verkocht en er zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden, bijvoorbeeld dat Haarlemse bandjes er kunnen blijven repeteren. Ook moet De Oerkap de omzetcijfers aan de gemeente voorleggen, omdat er nog een nabetaling plaats kan vinden tot maximaal 375.000 euro. Dat is het geval als de gemiddelde omzet in de jaren vier, vijf en zes gemiddeld boven de anderhalf miljoen euro uit gaat komen.

Enkele partijen hopen van harte dat de buurt bij de ontwerpplannen wordt betrokken. De Oerkap is namelijk flink gesteund door de omwonenden de afgelopen jaren. Een petitie voor behoud van Haarlems enige stadsstrand leverde bijvoorbeeld ruim 4.000 handtekeningen op.