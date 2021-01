Noordkop & Texel NL V Remy en zijn vrienden: Remy is een echte puber geworden

In de serie Remy en zijn vrienden volgt NH Nieuws het reilen en zeilen op Landgoed Hoenderdaell in Anna Paulowna. Dit keer zijn we benieuwd hoe het met Remy gaat en gaan we langs bij de koningsgieren die binnen zitten vanwege het winterweer.

Remy geeuwt - NH

Gezelligheid Als we bij Remy langsgaan, ligt hij lekker te liggen, vanuit de hoogte uitkijkend vanaf zijn brits. Eerst doet hij nog nonchalant en schenkt hij weinig aandacht aan onze aanwezigheid, maar later komt hij toch een kijkje nemen. Remy houdt wel van gezelligheid. "Hij weet ook niet beter", zegt dierverzorger Jurjen. "Hij was vier maanden oud toen hij hier kwam." Het liefst zouden de verzorgers een leuke dame voor hem vinden. Jurjen zag het aan het gedrag van andere leeuwen: zodra ze een partner hebben, verleggen ze hun aandacht en zijn de verzorgers niet zo interessant meer. Jurjen: "Tot die tijd zal Remy nog wel aan ons blijven plakken."

Sterk Remy is een grote puber geworden. Hij weegt inmiddels 150 kilo schoon aan de haak en er zullen nog wel wat kilootjes bijkomen, verwacht Jurjen. "Ik verwacht dat er in het komende jaar nog wel een kilo of twintig, dertig bijkomt. In de hoogte zal hij bijna zijn uitgegroeid, maar ik denk dat hij nog wel sterker wordt. Als je Remy vergelijkt met Cesar en Simba, die allebei iets ouder zijn, dan denk ik dat hij de sterkste van de drie is."

Quote "Als je Remy vergelijkt met Cesar en Simba, die allebei iets ouder zijn, dan denk ik dat hij de sterkste van de drie is" Jurjen woltjer, dierverzorger

Zwarte plukjes De manen van Remy worden steeds donkerder, dat vindt Jurjen mooi: "Dat betekent dat er meer testosteron in zit. Mannen met donkere manen zijn sterke, zelfverzekerde mannen. Ik kan dat wel waarderen in een leeuw. Een mannetjesleeuw moet wel een persoonlijkheid zijn. Leeuwen met lichtere manen zijn over het algemeen minder fel. Simba, die nu in Afrika zit, had lichte manen en had niets te vertellen in zijn relatie."

Fel Remy staat steeds meer zijn mannetje en reageert feller op zijn omgeving. Daarom zit hij nu verplicht buiten met de luiken dicht, dan kunnen de tijgers, zijn buren, binnen rustig eten en uitbuiken. Jurjen: "Het liefst gaat Remy helemaal niet naar buiten, maar je moet af en toe wel zijn hok schoonmaken. Dus we geven hem af en toe wat speelgoed of eten en dan gaat ie naar buiten toe. Het is wel een luiwammes. Als ie de kans krijgt, dan blijft ie de hele dag in bed."

Quote "Remy is wel een luiwammes. Als ie de kans krijgt blijft ie de hele dag in bed" jurjen woltjer, dierverzorger

Koningsgieren Het is winter en een stuk kouder geworden. Remy heeft er geen last van, maar de koningsgieren destemeer. Ze komen uit Zuid-Amerika en zijn andere temperaturen gewend. Daarom zitten ze lekker binnen. Tot het buiten het kwik weer stijgt. Vanachter het raam hebben ze uitzicht op de tuin. Daar zouden ze natuurlijk liever zijn, maar het is even niet anders.

De krop van de gier is duidelijk zichtbaar - NH

Krop Als je goed kijkt heeft de gier een verdikking op zijn borst, dat is de krop. De krop is een holte waarin hij zijn eten tijdelijk kan opslaan. De krop is onderdeel van het spijsvertertingskanaal. Het is het voorportaal van de spiermaag. Hier wordt het voedsel gekneed tot kleinere delen. De krop dient ook om het eten te bewaren dat later aan hun jongen wordt geven.

