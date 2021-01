Voortbestaan Gooise broedplaats De Groene Afslag stap dichterbij

De Groene Afslag werd twee jaar geleden geopend. Het project verleent onderdak aan een groot aantal duurzame ondernemers. De broedplaats staat op het terrein van het voormalige asielzoekerscentrum op Crailo en zou aanvankelijk tijdelijk zijn, omdat het terrein bebouwd wordt. Er komt een grote nieuwbouwwijk.

De broedplaats is in twee jaar tijd een succes geworden en heeft ondertussen tientallen mensen aan een baan geholpen. Dat was ook de reden dat Lucas Mol, de drijvende kracht achter De Groene Afslag, hoopte dat de broedplaats een definitieve plek kon krijgen op Crailo.

Tekst gaat verder onder artikel.