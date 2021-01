Politie controleert streng op avondklok in Beverwijk: zes boetes uitgedeeld

BEVERWIJK - De politie heeft donderdagavond zeer scherp gecontroleerd op overtreders van de avondklok. Want wat deden deze mensen op de fiets, de brommer of in de auto na 21.00 uur op de weg? Hadden ze wel een geldige reden? Een inspectie leverde zes boetes van 95 euro op voor mensen die zich niet aan de avondklok hielden.

Controle op de avondklok in Beverwijk - NH Nieuws

De handhavers en politie controleerden tussen 21.00 en 22.00 uur op de Koningstraat. Tegelijkertijd werd er op de Alkmaarseweg gekeken of er mensen op straat waren. Er wordt gesproken over een 100% controle, wat wil zeggen dat iedereen gevraagd werd of ze wel een goede reden hadden om buiten te zijn.

In totaal werden er zo'n 30 tot 40 mensen die voorbij kwamen rijden aangesproken. De algemene tendens was dat de gecontroleerde personen goed begrepen waarom er werd gecontroleerd. "Dan heb ik die verklaring niet voor niets geprint en ondertekend", was een van de gehoorde opmerkingen.