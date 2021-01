Verdacht pakketje Hilversumse teststraat bevat 'brandbare goederen'

Na onderzoek blijkt het dus te gaan om 'brandbare goederen'. Meer wil de politie niet vertellen over wat er precies is gevonden. De verwachting is dat het terrein van de teststraat in de loop van de middag weer wordt vrijgegeven.

Onderzoek naar pakketje

De politie onderzoekt de zaak en roept mensen op die meer weten over het verdachte pakketje of mogelijk iets verdachts gezien hebben bij de teststraat, zich te melden. "Dat kan vlak voor de vondst geweest zijn, maar ook iets vroeger in de ochtend of in de loop van de nacht. Denk bijvoorbeeld aan één of meerdere mensen die zich opvallend gedroegen, de omgeving verkenden of plots weggerend zijn", aldus de politie.

Bewoners en bedrijven rond de teststraat wordt opgeroepen om camerabeelden met de politie te delen.