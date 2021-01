AZ-trainer Pascal Jansen over het belang van winnen tegen Ajax: "Niets is onmogelijk"

WIJDEWORMER - Wedstrijden tegen Ajax leven altijd enorm in Alkmaar en omstreken. Dat geldt ook voor de coach van AZ, Pascal Jansen. Hij verwacht zondag meer van zijn team dan in de vorige bekerontmoeting met de Amsterdammers (0-1 verlies). "We moeten realiseren dat we een topduel spelen en daar hoort een bepaalde agressiviteit bij."