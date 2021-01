Grote uitslaande brand in hondenopvang, NL-Alert voor Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - In een hondenopvang aan de Boermansweg is vanmiddag brand uitgebroken. Twintig honden uit de opvang zijn in veiligheid gebracht, laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten.

De brand brak even na 14.00 uur uit in de schuur. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig en probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen woning. Voor de honden is ook de dierenambulance aanwezig.

NL-Alert

Voor de omgeving tussen de Boermansweg en het dorp Anna Paulowna is een NL-Alert uit gegaan. "De rook trekt richting het dorp. Het advies is om uit de rook te blijven, ramen en deuren dicht te houden en ventilatie uit te zetten", aldus de woordvoerder van de veiligheidsregio.

Het is nog onduidelijke of er schadelijke stoffen in de rook zitten. Er worden nog metingen verricht.