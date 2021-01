Morad El Ouakili verzorgt nieuw geluid op NH Radio:"Ik wil met iedereen in gesprek"

"Er gebeurt hier zoveel meer dan in Arnhem waar ik vandaan kom." Met die woorden spreekt de kersverse presentator van NH Radio zijn liefde uit voor Amsterdam en de provincie. Maandag begint de dj in het programma Spitstijd.

Morad (40) is dagelijks samen met Barbera Mulder te horen op de zender tussen 15.00 tot 18.00 uur. Een hele verandering, want zijn vorige programma was in de hele vroege ochtend op NPO1. Heel vroeg de wekker zetten hoeft dus niet meer. "Ik ben een totaal ander mens geworden, heb echt mijn rust weer gevonden. Werkdagen van 4.00 tot 6.00 uur hakken er echt in", laat hij weten. Ondanks het vroege opstaan, heeft hij het wel erg naar zijn zin gehad bij NPO1.

Toch viel niet alles wat hij op radio uitvoerde in goede aarde. Bij FUNX maakt hij bijvoorbeeld een programma over de ramadan. "Daar werd ook muziek gedraaid en er waren extreme figuren die dat niet vonden kunnen." Morad werd zelfs bedreigd. Die narigheid blijft hem bij NH Radio hopelijk bespaard. Hij hoopt met zoveel mogelijk mensen het gesprek aan te gaan op de radio.

Het eerste nummer dat hij maandag gaat draaien blijft nog even geheim. "Daarvoor moeten de mensen maandag maar luisteren", besluit hij.