Amsterdammers Rigters en Gerges maken zich op voor titanenstrijd met Rico Verhoeven

ROTTERDAM - De kickboksers Hesdy Gerges en Levi Rigters uit Amsterdam staan zaterdag in een leeg Ahoy in de ring tijdens Glory 77. Beide vechters strijden voor de overwinning in een viermanstoernooi, waar ook wereldkampioen zwaargewicht Rico Verhoeven aan mee doet. De twee Amsterdamse kemphanen kijken rijkhalzend uit naar het prestigeuze toernooi van 's wereld grootste kickboksorganisatie.

Op de digitale persconferentie voorafgaand het toernooi bleek andermaal dat er een groot verschil zit tussen beide Amsterdamse atleten. De 25-jarige Rigters oogt rustig, is ontspannen en geeft nette antwoorden. Gerges (36) daarentegen heeft het 'circus' allemaal al gezien en lijkt graag het vuurtje met wereldkampioen Rico Verhoeven te willen opstoken. "Het interesseert me allemaal niet wat Rico allemaal zegt. We gaan oorlog voeren. Hij krijgt niets cadeau", aldus Gerges.

Talentvolle Rigters

In het viermanstoernooi vecht Gerges in de halve finale tegen Rico Verhoeven. Rigters neemt het eerst op tegen Tarik Khbabez en hoopt bij winst in de finale tegen Verhoeven uit te komen. "Ik droom al jaren van een wedstrijd tegen Verhoeven", zei Rigters. "Het liefst had ik in een rechtstreeks duel tegen Verhoeven gevochten om de wereldtitel, maar dit is ook een hele mooie kans voor mij."

Rico Verhoeven, de King of Kickboxing zelf, had ook mooie woorden over voor de talentvolle Rigters. Verhoeven: "Levi heeft echt potentie. Hij heeft het volledige pakket om ooit de kampioen te worden. Hij is er nu nog niet. Hij moet nog ervaring opdoen, maar hij kan zeker ver komen."

NH Sport zocht Levi Rigters de afgelopen week op en maakte onderstaande reportage