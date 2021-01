Tandemmaatjesproject de oplossing voor Johan en Gerrit: "Iemand die mij begrijpt"

BUSSUM - Niemand die zo van fietsen door 't Gooi lijkt te genieten als Johan Ghazi en Gerrit Bunschoten. Via het Tandemmaatjesproject zijn de twee Bussumers aan elkaar gekoppeld om al fietsend over van alles en nog wat te sparren. "We zijn allebei psychiatrisch cliënt en daardoor begrijpen we elkaar beter", vertelt Johan.

NH Nieuws / Mark Arents

Al is het al even geleden dat Johan en Gerrit samen op de tandem hebben gezeten. "We kunnen onmogelijk de anderhalve meter afstand houden", vertelt Johan. "We spreken nu soms in het weekend af om samen een kippetje of visje te eten." Dat de twee blijven afspreken geeft maar aan hoe goed de klik is. "Johan begrijpt mij", aldus Gerrit. Beiden hebben ze vaak het gevoel niet begrepen te worden. "Mensen zeggen vaak: 'Je moet er maar mee leren leven', maar dat kan niet altijd", gaat Gerrit verder. "Het is een gevoel en al heeft iemand er voor geleerd, als je dat gevoel niet kent dan kun je je ook niet echt in iemand anders verplaatsen."

Quote "Het feit dat ze hun verhaal voor camera durven te vertellen, zegt heel veel over dit koppel. Ik ben trots op ze!" Marjan Ockeloen, Stichting maatjesproject Gooi en Vechtstreek

Het Tandemmaatjesproject is opgezet door het Stichting Maatjesproject Gooi en Vechtstreek. "We willen met dit project graag de sociale omgeving van de hulpvragers vergroten. Dat ze actiever kunnen deelnemen aan de maatschappij", aldus directeur van de stichting Marjan Ockeloen. Ook haar valt op hoe goed de match van Johan en Gerrit is. "Het feit dat zij hun verhaal voor camera durven en willen te vertellen, zegt heel veel over dit koppel. Ik ben echt trots op ze." Bekijk hieronder hoe Johan en Gerrit ook lol maken zonder tandem. Tekst loopt door onder video.

Tandemmaatjes project groot succes - NH Nieuws

Zowel Gerrit als Johan zijn erg blij dat ze elkaar nog tijdens de coronacrisis konden leren kennen. "Er komt bij niemand meer over de vloer behalve Johan", aldus Gerrit. "Het is allemaal wel heel eenzaam hoor." En dan zijn juist die gesprekken met elkaar zo belangrijk. "Mijn kwaliteit van leven is goed en die van Gerrit ook wel, maar toch lopen we soms tegen dingen aan die te maken hebben met onze diagnose", vertelt Johan. Als het aan de heren ligt wordt het project dan ook verder Nederland ingerold. "We moeten ervoor zorgen dat meer mensen een maatje krijgen waardoor ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij", sluit Johan af.