Bijna 34.000 tegels gelicht, stad heeft halve hectare extra groen

AMSTERDAM - De gemeente heeft afgelopen jaar 33.932 tegels opgehaald, die Amsterdammers uit hun tuin hebben gehaald om ze te vervangen voor groen. Daarmee is er ongeveer een halve hectare groen bijgekomen in de tuinen in de stad. Meer groen helpt om de stad beter te beschermen tegen extreem weer, zoals hoosbuien, droogte en hitte.

De tegelservice wordt dit jaar daarom voortgezet. Stadsdeel Noord is de absolute winnaar met 18.385 verwijderde tegels.

Wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen) is er blij mee: "Iedereen wil een groenere stad, daarom vergroenen we de openbare ruimte, planten we extra bomen en komen er nieuwe parken bij. Maar omdat een groot deel van de stad in particuliere handen is, willen we ook bewoners en ondernemers betrekken om Amsterdam te vergroenen."

Grote steden zijn kwetsbaar voor extreme hitte, droogte en regenval. Het kan bij warm weer in de stad wel zeven graden warmer zijn dan daarbuiten, onder andere omdat steen hitte vasthoudt. Ook kan regenwater in bebouwd gebied minder goed in de grond wegzakken.