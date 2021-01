Purmerendse Dani grote kanshebber The Voice: "Het voelt als een droom"

PURMEREND - Het nieuwe seizoen van The voice of Holland is weer begonnen. En wellicht de grootste verrassing komt uit Purmerend. Dani van Velthoven (21) verpletterde coaches en publiek met zijn tweetalige vertolking van het nummer Hallelujah. Vanavond staat hij voor het eerst in The Battles. En als je op het commentaar van de coaches van vorige week moet afgaan, zullen we de komende tijd nog heel veel van Dani horen.

Dani in the The Voice vanavond - Regio Purmerend

De 21-jarige Dani is een geboren en getogen Purmerender. Zolang als hij zich kan herinneren heeft hij een passie voor zingen en hij zat in het begin van zijn tienerjaren op het Nederlands Kinder Theater. "Ik had vroeger een hele hoge en heldere stem", vertelt Dani. "Maar op een gegeven moment kreeg ik last van een stembreuk. Ik ben toen een jaartje gestopt met zingen, want dat ging echt niet meer." Lucia Marthas Toch begon het al snel weer te kriebelen bij Dani. Samen met een vriendin deed hij auditie voor de schoolmusical van het Da Vinci College. Hij kreeg één van de hoofdrollen. Toen de jury van de musical moest huilen na zijn optreden, besloot de toen 15-jarige scholier dat hij door wilde gaan met zingen. Na het zien van de musical Billy Elliot, meldde Dani zich aan voor een opleiding bij Lucia Marthas. Toch bleek ook dat niet helemaal wat hij wilde. "De opleiding richtte zich veel op musical. Dus dans was een belangrijk onderdeel. Ik ben groot, bijna twee meter en ik vond het confronterend om mezelf de hele dag te zien bewegen in de spiegel.

Quote "Je bent al helemaal af, ik zou jouw stem nu al uit duizenden herkennen" Waylon, coach bij The voice of holland

Nu staat hij in The Voice en het commentaar loog er niet om: "Je bent al helemaal af", concludeerde Waylon zelfs na afloop. "Ik zou jouw stem nu al uit duizenden herkennen." Dani zelf kan het allemaal nog niet geloven. "Het voelt als een droom. Te bizar! Of ik denk kans te maken? In percentages even veel als de rest. Ik ben gewoon nog te verbaasd om het allemaal te bevatten." The voice of Holland is vanavond om 20:00 uur te zien op RTL4.