Oscar Romero houdt digitale open dagen voor nieuwe leerlingen

HOORN - De scholen zijn door de tweede lockdown voorlopig nog dicht en dat heeft veel impact op het onderwijs. Arnoud Lansdaal, conrector van het Oscar Romero, vertelt bij WEEFF Radio over de impact van de tweede golf voor zijn scholieren en hoe de school dit jaar zijn open dagen wil houden. "De tweede lockdown is heftig. Er komt ontzettend veel op je af. Het onderwijs krijgt het wel voor de kiezen."

De eindexamenleerlingen van het Oscar Romero mogen ondanks de maatregelen naar het schoolgebouw komen, alleen moeten zij dan wel anderhalve meter afstand van elkaar houden en van de leraren. "We hebben dat op de school wel geprobeerd om zo goed mogelijk te regelen", aldus Lansdaal. "De leerlingen van de eindexamenklassen wordt nu lesgegeven in twee lokalen. De docent springt dan heen en weer van het ene lokaal naar het andere."

Ook worden enkele lessen voor de eindexamenleerlingen digitaal gegeven. De conrector zegt dat alle leerlingen thuis een iPad hebben, waarop ze de lessen kunnen volgen. Als eis stelt de school dat alle leerlingen zichtbaar moeten zijn tijdens de lessen, omdat ze anders te snel zijn afgeleid.

Mindere resultaten

De resultaten van de leerlingen zijn door het thuisonderwijs in de afgelopen periode minder geworden en dat baart de conrector van de Hoornse school zorgen. "Dankzij steun van de overheid kunnen we nu extra lessen gaan geven", zegt Lansdaal. "Dat stond allemaal klaar, alleen toen kwam de tweede lockdown en moesten we weer dicht. Die lessen worden nu digitaal gegeven en dat is minder effectief dan als de kinderen in levende lijve in de klas zijn."

In totaal hebben meer dan 400 leerlingen van het Oscar Romero zich opgegeven voor de extra klassen, omdat zij zelf ook inzien dat hun resultaten minder zijn geworden. Maar ook de sociale interactie volgens de conrector helemaal weg. "Het voelt heel raar als je op school loopt, omdat enkel de eindexamenleerlingen aanwezig zijn. De andere duizend zijn er niet. Daarnaast werken de leraren die geen les geven aan eindexamenklassen vanuit huis, dus die komen we ook niet meer tegen."

Open dagen

Het Oscar Romero heeft lang de hoop gehad dat ze de school konden laten zien aan nieuwe leerlingen voor het volgende schooljaar. De school werd afgelopen jaar gerenoveerd, maar alleen de eigen leerlingen en docenten hebben kunnen zien hoe het is geworden. Door de maatregelen en de lockdown is dit echter niet mogelijk, dus moest de Hoornse school met een alternatief komen.

"Daar hadden we al een beetje op ingespeeld, zeker toen de besmettingen enorm snel opliepen in de regio", licht de conrector toe. "Dus hebben we besloten om een volledig digitaal open huis te houden. Ik prijs me gelukkig dat wij al heel snel begonnen zijn met het maken van filmpjes en promotiemateriaal. Via een website kunnen de leerlingen dit materiaal alvast bekijken."

De open dagen van het Oscar Romero worden gehouden op 1, 2 en 3 februari. Leerlingen kunnen zich aanmelden op de site van de school of die van de open dag. Ze krijgen dan een rood tasje waarin allemaal promotiemateriaal, maar ook allerlei lesmateriaal zit. "Wij geven bij een open huis vaak een lesje om een indruk te geven van de lessen die wij geven. Die hebben nu gedigitaliseerd en die hebben we in het tasje gestopt. Collega's zullen de aangemelde leerlingen hun tassen thuis overhandigen."

Beluister het hele interview met conrector Arnoud Lansdaal hieronder terug.