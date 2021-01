Stichting Ouderennetwerk lanceert website om ouderen te helpen met zorg

WEST-FRIESLAND - Stichting Ouderennetwerk West-Friesland lanceert vandaag een nieuwe website voor ouderen in de regio. Hier kunnen zij vragen stellen en meer informatie krijgen over de zorg in West-Friesland. Voorzitter Willem Bakker is blij met de lancering. "We hopen met de website de zorg voor ouderen in West-Friesland te verbeteren."

Willem Bakker komt al jaren op voor de zorg van ouderen in de regio. Met deze nieuwe website, die vanmiddag gelanceerd is, wil hij er nog meer voor deze doelgroep zijn.

Ouderen kunnen op de website een formulier invullen waarin ze hun vragen of opmerkingen over de zorg aangeven. "Van heel veel zaken hebben we de kennis al in huis als stichting, maar als er meerdere vragen komen over onderwerpen waar wij het antwoord niet op weten, dan gaan we samen met de ouderen aan de slag om daar een oplossing voor te vinden."

Tomeloze inzet

Een van de zaken waar Bakker zich de afgelopen jaren voor hard heeft gemaakt zijn de incontinentieluiers voor ouderen in de Hoornse wijk Kersenboogerd. Zij kregen deze te weinig aangeleverd, of soms met het verkeerde doel. Na lang aandringen van Willem is het toch gelukt om deze mensen te helpen.

En zo heeft Willem vaker geholpen bij problemen in de ouderenzorg. "Er wordt in de zorg door de verschillende stichtingen en verenigingen vaak meer gepraat dan dat er actie ondernomen wordt", vertelt hij. "En dan ook nog eens door mensen die minder verstand hebben van de praktijk. Ik heb meerdere casussen behandeld en die neergelegd op de bordjes van betrokken personen. Zij schrokken soms over wat er in de praktijk aan de hand is en wat voor werk ik er aan gehad heb om alles uit te zoeken."