Marken zet extra handhavers in om mogelijke drukte in goede banen te leiden

Afgelopen zondagen waren er veel dagjesmensen te vinden op Marken waarop de gemeente veel vragen kreeg van bewoners.



De weersverwachting voor aanstaande zondag is redelijk goed, en dus wordt opnieuw drukte verwacht. De inzet van de gemeentelijke handhavers is daarom op zondag verdubbeld.

Ze letten vooral op dat bezoekers bij een vol parkeerterrein niet het dorp inrijden, ze leiden de bezoekersstroom in de haven en op de dijk in goede banen en ze letten natuurlijk op het handhaven van de coronamaatregelen.

Waarschuwing voor de horeca

Aan de overkant van het Markenmeer ligt nog een toeristische trekpleister, Volendam. Ook het vissersdrop trekt veel dagjesmensen. De woordvoerder van de gemeente Edam-Volendam laat weten dat ze voorlopig geen noodzaak zien voor extra inzet.

"Ons beeld is dat het afgelopen weekend minder druk was. We hebben er in ieder geval oog voor. Tot nu toe is er één corona gerelateerde boete uitgeschreven", zegt de woordvoerder.

Tekst gaat verder na de foto