Westfriese Gabberweek gaat toch niet door

De organisatie baalt flink en laat op Facebook weten dat ze niet tot het allerlaatste moment kunnen afwachten, gezien de vele voorbereidingen die de activiteitenweek met zich mee brengt. Daarnaast is er veel onzekerheid over of de locaties waar de activiteiten worden gehouden wel over een aantal weken open mogen.

Al veel inschrijvingen

De organisatie had aan het begin van het jaar al snel veel inschrijvingen voor de Gabberweek binnen. Volgens Wiebo Beenen, een van de organisatoren van de activiteitenweek, is de jeugd hard toe aan een verzetje. "Je merkt dat kinderen het erg leuk vinden als er weer iets te doen is", vertelde hij eerder aan NH Nieuws.



De organisatie laat weten dat ze voor de herfstvakantie nieuwe plannen willen maken.