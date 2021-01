Grote stroomstoring in Muiden: bijna hele stad ochtend zonder stroom

De stroomstoring begon vanmorgen rond 8.30 uur.

Bewoners van verschillende wijken laten weten geen stroom te hebben, slechts een enkeling kan het licht wel gewoon aan doen.

Wat de oorzaak van de storing is, is nog niet bekend. Netbeheerder Liander laat weten dat een monteur onderweg is om de problemen te verhelpen. De stroomstoring gaat naar verwachting tot 12.00 uur duren.