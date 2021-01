LIVE NH Sport met Helmond Sport - Telstar en Jong PSV - Jong Ajax

AMSTERDAM - Onze verslaggevers zijn vanavond allebei in Noord-Brabant. In de eerste divisie doen we vanaf 18.45 ur op NH Radio live verslag van Helmond Sport - Telstar en Jong PSV - Jong Ajax.

Pro Shots/Thomas Bakker

Telstar won eerder dit seizoen in Velsen-Zuid met 2-0 van Helmond Sport. Sebastian Soto maakte beide doelpunten. De Amerikaans international is terug naar Norwich City en trainer Andries Jonker heeft meer afwezigen. Desondanks laat de Amsterdammer zich niet ontmoedigen voor het duel tegen de nummer dertien van de ranglijst. "Wij gaan naar Helmond om drie punten te winnen." Bij een overwinning gaat Telstar in de stand over FC Volendam heen en klimmen de Velsenaren naar de zevende plaats. De Volendammers komen zondag om 12.15 uur in actie. in Deventer is Go Ahead Eagles de tegenstander. Helmond Sport - Telstar begint vrijdagavond om 18.45 uur. Het commentaar krijg je van Leo Giovannangelo. Tekst gaat hieronder verder

Jong PSV - Jong Ajax Een paar kilometer verderop is Jong Ajax om hetzelfde tijdstip op bezoek bij Jong PSV. De Amsterdamse talenten staan twaalfde; Jong PSV zestiende. Toch wist Jong PSV eerder dit seizoen in Amsterdam met 2-1 te winnen. Of trainer Mitchell van der Gaag kan beschikken over Jong Ajax-topscorer Brian Brobbey is de vraag. Als invaller maakte de spits donderdagavond tegen Willem II de belangrijke 2-1. In de laatse wedstrijd die Jong Ajax won, op bezoek bij Jong FC Utrecht, opende Brobbey de score en werd hij na een half uur gewisseld om hem te sparen voor het eerste elftal. Zondag speelt Ajax in Alkmaar tegen AZ. Het commentaar bij het duel op PSV Campus De Herdgang komt van Edward Dekker. NH Sport is er vanavond tot 22.00 uur. Behalve het live verslag van Helmond Sport - Telstar en Jong PSV - Jong Ajax krijg je een voorbeschouwing op AZ - Ajax en Go Ahead Eagles - FC Volendam. Presentatie: Rob Mooij en Stef Swagers.