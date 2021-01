Amstelveense lost schulden af en schrijft boek over ervaringen: "Wil mensen empoweren"

AMSTELVEEN - Ruim één op de vijf huishoudens heeft op dit moment moeite om de rekeningen te betalen. In Amsterdam is dit zelfs één op de drie. Volgens de Amstelveense schrijfster Sandra Doevendans, die ooit zelf in de schulden zat, is dit nog maar het topje van de ijsberg en schreef een boek om mensen met schulden in hun kracht te zetten.

Volgens Doevendans durven veel mensen niet over hun geldzorgen te praten. "Toen ik in de schulden zat, sprak ik daar bijna niet over. Ik wil door mijn eigen verhaal te vertellen de mensen empoweren om niet te lang te wachten om hulp te vragen."

In haar boek, dat vorig jaar uitgebracht werd, worden verhalen over mensen verteld die moesten rondkomen van twintig euro per week. Dit komt bijvoorbeeld door een scheiding, verlies van een baan of ziekte waardoor ze forse schulden krijgen.

Zelf belandde Doevendans door één verkeerde beslissing twaalf jaar in de schulden. Sindsdien weet ze alles over budgetteren en het taboe dat heerst op het hebben van schulden. Drie jaar geleden kon ze daardoor starten met een schone lei. "Ik ben altijd een positief mens, maar in de tijd dat ik schulden had, was ik puur aan het overleven", vertelt ze aan NH Radio .

Toen Doevendans in de schulden zat, wist ze niet goed met geld om te gaan. "Ik ging continu door met werken om geld te verdienen om mijn schulden af te betalen. Ik had geen idee van de beslagvrije voet (geld dat je minimaal nodig hebt om te leven) en zodra er weer een deurwaarder op de stoep stond, brak het zweet me uit."

Pas toen ze alle schulden had afbetaald, merkte ze hoe moe ze was. "Tegelijk heeft het me ook sterk gemaakt. Ik had een kind en daar putte ik kracht uit om door te gaan", vertelt ze.

"Eigenlijk is het wel gek dat schuld zo'n beladen woord is. Ons hele land is opgebouwd op schuld." Schuld geeft volgens de schrijfster mensen het gevoel dat ze mislukt zijn. "Heel vreemd, maar er wordt eigenlijk niet gesproken over geld. Heel Hollands is dat."

Tips

In het boek van Doevendans staan naast verhalen van mensen die ook in de schulden hebben gezeten, ook handige tips. "Ga naar de markt om goedkoop eten te kopen. Let op aanbiedingen in de reclamefolders en koop grote hoeveelheden in."

Doevendans doet dit nog steeds. "Het is een soort sport geworden voor me om goedkoop te winkelen. Je kunt ook veel eten maken en dan invriezen. Voor heel weinig geld kun je je huis gezellig maken."

Iedereen kan volgens Doevendans in de schulden belanden. En de kans daarop is door de coronacrisis alleen maar toegenomen. "Juist nu met corona zie je dat het echt iedereen kan overkomen. Nu ontstaan er veel schulden, bedrijven gaan failliet, mensen raken hun baan kwijt. Iedereen kan ineens geldzorgen krijgen, door het verlies van een baan, het overlijden van een partner of een scheiding."