Brobbey redt Ajax in zwaarbevochten zege op Willem II

AMSTERDAM - Ajax heeft donderdagavond met veel moeite gewonnen van Willem II. In de Johan Cruijff ArenA werd het 3-1 voor de ploeg van Erik ten Hag. De Amsterdammers dankten de overwinning aan de ingevallen Brian Brobbey. De 18-jarige aanvaller stond koud in het veld toen hij de bevrijdende treffer voor Ajax binnenschoot.

Ajax begon aan het duel tegen Willem II met Dusan Tadic op de reservebank. De Servische aanvoerder van Ajax kreeg rust. Het ontbreken van Tadic was voelbaar bij Ajax, want de Amsterdammers speelden tam en creëerden nauwelijks kansen. In de 25e minuut kwam Ajax, dat erg weinig over de vleugels speelde, voor het eerst dichtbij het doel van Willem II. Een afstandsschot van Daley Blind ging via Sébastien Haller op de lat.

Na de rust viel Dusan Tadic in bij Ajax en dat leek bevorderlijk voor het spel van de Amsterdammers. De ingreep van Ten Hag wierp na vijf minuten al zijn vruchten af toen Davy Klaassen de openingstreffer kon noteren. De middenvelder van Ajax bracht met een knappe halve omhaal Ajax over het dode punt heen in de wedstrijd: 1-0.

Lang kond de ploeg van Erik ten Hag echter niet van de voorsprong genieten. Willem II liet zich door het openingsdoelpunt niet van de wijs brengen en probeerde zelf ook aan te vallen. In de 62e minuut resulteerde dit een mooie combinatie van de Tilburgers dwars door de defensie van Ajax. Vangelis Pavlidis kon alleen op André Onana af gaan en maakte dankbaar gebruik van de geboden kans.

Breekijzer Brobbey

Na de 1-1 van Willem II ging Ajax alles of niets spelen en dat zou in de 83e minuut resulteren in het bevrijdende doelpunt. Brian Brobbey stond koud in het veld toen hij op aangeven van Dusan Tadic de 2-1 kon maken. Na de treffer van de 18-jarige Brobbey was het verzet van Willem II gebroken en zou Tadic zelf nog het duel op slot te gooien door de derde treffer van Ajax te maken.



Door de 3-1 overwinning doet Ajax goede zaken in de eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag blijft eerste staan in eredivisie en hebben de Amsterdammers vier punten voorsprong op PSV en zes op Vitesse.