Ook in Amsterdam-Noord voorkomen buurtbewoners rellen: "Aanspreken als broer werkt"

AMSTERDAM - Een groep van zo'n twintig buurtbewoners heeft gisteravond kunnen voorkomen dat jongeren in winkelcentum Boven 't Y op het Buikslotermeerplein in Noord mogelijk aan het rellen zouden slaan. Op sociale media waren er verschillende oproepen geplaatst om te gaan rellen. Vanuit de moslimgemeenschap werd daarop in allerijl een tegenactie georganiseerd, om net als in Zuidoost de relschoppers op te vangen en te vragen om weg te gaan.

Naar schatting zo'n zestig jongeren waren op het plein aanwezig. Ook reden er auto’s met jongeren rond. Zodra zich ergens een groepje vormde, werden die jongeren aangesproken door de in oranje hesjes gehulde buurtbewoners. De buurtgroep bestond uit moskeebestuurders, buurtbewoners, vaders en moeders.

Quote "Ze willen gewoon rellen en slopen. Maar je sloopt eigenlijk je eigen toekomst" Numan Yılmaz

“Als oudere broeders van die jongens pakken we ze bij de hand en zeggen: 'alsjeblieft, ga naar huis. Dit is niet de manier waarop we dit gaan oplossen'", vertelt Abdullah Özütürk, van stichting Moslimperspectief, die de groep mede organiseerde.

Fel en heftige gesprekken Dat de gesprekken met de jongeren ook fel en heftig kunnen zijn, zag journalist Tariq Kasem. Hij filmde de gebeurtenissen en zond de beelden live uit via zijn Instagram-kanaal. “De jongens waren eigenlijk aan het wachten tot er iets zou gebeuren. Maar omdat ze steeds weggestuurd werden, konden er ook geen grote groepen ontstaan en gebeurde er uiteindelijk niets”, vertelt hij.



“We willen ze behoeden voor bepaalde dingen waar ze later spijt van gaan krijgen. Ze willen gewoon rellen en slopen. Maar je sloopt eigenlijk je eigen toekomst”, vertelt Denk-raadslid Numan Yılmaz, die in Noord woont. “Wij zijn nu blij dat er niets is gebeurd en dat alles heel is gebleven”, vult voorzitter Ibrahim Yılmaz van de Emir Sultan Moskee aan.