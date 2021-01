Gravenberch geschorst voor bekerduel tegen PSV

AMSTERDAM - Ajax zal het in de kwartfinale van de KNVB-beker tegen PSV moeten doen zonder Ryan Gravenberch . De middenvelder van de Amsterdammers kreeg in het bekerduel tegen AZ zijn tweede gele kaart en is daardoor geschorst.

Ryan Gravenberch liep tegen AZ in de slotfase van het duel tegen een gele kaart aan. Het is zijn tweede gele kaart in het nationale bekertoernooi en is daardoor geschorst voor de kwartfinale.

Ajax en PSV spelen op 10 februari in de Johan Cruijff ArenA voor een plek in de halve finale. In de competitie eindigde het onderlinge duel in 2-2.

Jong Ajax

De beloften van Ajax spelen vrijdag tegen de beloften van PSV. Mitchell van der Gaag, de trainer van Jong Ajax, kan geen beroep doen Youri Regeer. De aanvoerder van Jong Ajax is geschorst voor de ontmoeting met Jong PSV.

Het duel tussen Jong Ajax en Jong PSV begint vrijdagavond in Eindhoven om 18.45 uur. Het duel is live te volgen op de radio bij NH Sport.