Ten Hag kiest tegen Willem II voor Álvarez, Promes en Timber

André Onana zal tegen Willem II zoals gebruikelijk onder de lat staan. Jurriën Timber zal achterin naast Daley Blind plaatsnemen in het centrum van de defensie. Op het middenveld is dit keer een plek ingeruimd voor Edson Álvarez. De Mexicaanse middenvelder had in het gewonnen bekerduel tegen AZ ook al een basisplaats. Ajax-aanvoerder Dusan Tadic krijgt tegen de Tilburgers rust. Op zijn plaats in de aanval speelt nu Quincy Promes.

Het duel tussen Ajax en Willem II begint vrijdagavond om 21.00 uur.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Timber, Blind, Tagliafico; Klaassen, Gravenberch, Álvarez; Promes, Haller, Antony

Opstelling Willem II: Brondeel; Owusu, Heerkens, Peters, Köhn; Nunnely, Spieringhs, Llonch, Köhlert; Pavlidis, Wriedt