Steekpartijen in Zuidoost en Nieuw-West

AMSTERDAM - In een tijdsbestek van twee uur hebben er twee steekpartijen plaatsgevonden in de stad. Bij de steekpartijen raakte een 31-jarige man en een 20-jarige man gewond. De slachtoffers zijn overgebracht naar een ziekenhuis.

Het eerste steekincident gebeurde rond 17.00 uur in de 1e Kekerstraat in Zuidoost. Het 31-jarige slachtoffer is vervolgens naar de huisartsenpraktijk aan de Bijlmerdreef gegaan, waar hulpdiensten de man hebben behandeld.

Nieuw-West

Vervolgens raakte rond 19.00 uur een 20-jarige man gewond bij een steekpartij op de Strackéstraat in Nieuw-West. Na het incident zijn drie verdachten te voet gevlucht.

Beide slachtoffers zijn aanspreekbaar overgebracht naar een ziekenhuis. De politie heeft de zaak in onderzoek en roept getuigen op zich te melden.