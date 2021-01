Telstar vol vertrouwen naar Helmond ondanks waslijst aan blessures

Anthony Berenstein lag er lange tijd uit met zware knieblessure maar de verdediger heeft zich inmiddels weer terug in de basis geknokt bij Telstar. "Ik was vorig jaar erg verbaasd en pissig over het feit dat Anthony niet fit was", vertelt Andries Jonker. "Ik heb toen met hem gesproken en toen zijn we hard aan de slag gegaan." Het resultaat is dat Berenstein na zijn knieblessure weer helemaal fit is en in de afgelopen twee wedstrijden tegen TOP Oss en Jong AZ in de basis mocht beginnen.

Derde basisplaats

Verwacht wordt dat de 23-jarige Berenstein ook in de uitwedstrijd tegen Helmond Sport gaat starten. "Het is onze missie om drie punten mee terug naar huis te nemen", zegt Berenstein over de wedstrijd van vrijdag. "Helmond zit in een goede flow en pakt punten, maar wij zitten ook in een goede flow en zijn een goede ploeg."