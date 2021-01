Clusterbesmetting op Marken door illegaal feestje

MARKEN - Burgemeester Sicko Heldoorn van Waterland roept de eilandbewoners van het voormalige eiland Marken op om zich aan de coronamaatregelen te houden. Dit schrijft hij in een brief die vandaag is verspreid aan de inwoners van Marken. Aanleiding is een clusterbesmetting op het eiland, waarbij zes personen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dit gebeurde op een illegaal feestje.

In de brief schrijft burgemeester Heldoorn dat hij ervan overtuigd is dat de meeste inwoners van Marken nog steeds hun uiterste best doen om de maatregelen zo goed mogelijk na te leven. "Toch zijn er helaas ook enkelen die af en toe niet voldoende opletten en daarmee niet alleen hun eigen gezondheid maar ook die van anderen in gevaar brengen."

Illegaal feestje

De burgervader schrijft: "Vorige week kreeg ik een melding van de GGD dat er een clusterbesmetting was vastgesteld, waarbij zes personen besmet waren geraakt met het coronavirus. De clusterbesmetting was gebeurd tijdens een illegaal feestje. Een serieuze zaak, omdat deze zes besmette mensen in de tussentijd vermoedelijk alweer andere mensen hebben besmet."

Naar aanleiding van de clusterbesmetting doet Heldoorn samen met de GGD Zaanstreek-Waterland een dringend beroep op alle inwoners van Marken: "Hou je aan de coronamaatregelen; ze zijn inmiddels genoeg bekend. Geef aan als jij je wel aan de coronamaatregelen wilt houden en help elkaar om de regels na te leven. Alleen samen krijgen we corona onder controle."