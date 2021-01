Koning Willem-Alexander brengt na negen maanden opnieuw bezoek aan Lindendael

HOORN - Koning Willem-Alexander heeft vanmiddag, na negen maanden, opnieuw een bezoek gebracht aan de medewerkers van Omring. In het digitale gesprek met de Koning vertelt het personeel onder meer over de voortgang van de zorg in de coronapandemie en vertellen zij wat de coronapandemie voor invloed heeft op woonlocatie Lindendael en binnen Omring.

Sinds september begon de situatie te verergeren in West-Friesland, waardoor het alle hens aan dek werd voor het zorgpersoneel van Omring. Deze situatie is voorlopig nog niet minder hevig en vraagt veel inspanning van zowel de bewoners, hun familie, maar natuurlijk ook het zorgpersoneel zelf.

Het eerste onderwerp dat Koning Willem-Alexander besprak ging over het corona-crisisteam van Omring. Jan-Leunis de Beij liet de Koning weten dat de regio West-Friesland in de tweede golf veel zwaarder geraakt was dan tijdens de eerste golf. "Het aantal besmettingen in de regio is ditmaal vele malen hoger dan in de eerste golf", aldus De Beij. "Gelukkig hadden we in de eerste golf onze crisisstructuur op orde, zo konden we direct weer opschalen wanneer het nodig was."

Jolanda Buwalda, voorzitter in de raad van bestuur van Omring en de gespreksleider, geeft aan dat het personeel van Omring vandaag extra verheugd is, omdat er naast het bezoek van de Koning is gestart met de vaccinatie van de bewoners. "Op alle 30 locaties van Omring kan vanaf vandaag gevaccineerd worden", licht zij toe. Jan-Leunis de Beij, directeur Thuiszorg/Wijkverpleging bij Omring, voegt daaraan toe dat er morgen met zes mobiele teams gestart wordt om de 1.000 cliënten die onder de ouderengeneeskunde vallen te vaccineren.

Wat de Koning vooral is bijgebleven tijdens zijn vorige bezoek aan Lindendael is het verhaal van Cindy van Waalwijk-van Doorn. Zij vertelde hem destijds dat zij bang was om het coronavirus mee naar binnen te nemen in de woonzorglocatie. Volgens Koning Willem-Alexander haalt hij dit voorbeeld vaak aan als er over het onderwerp gesproken wordt.

De Koning kan zijn vorige bezoek aan de Hoornse locatie nog goed herinneren. In april van vorig jaar bezocht de majesteit de bewoners en personeel van Omringzorglocatie Lindendael tijdens een vooraf onaangekondigd werkbezoek. Daar had hij verschillende gesprekken over hoe er werd omgegaan met de coronacrisis.

Locatiemanager Agnes Glas van Lindendael kreeg vervolgens het woord om te praten over de impact van het coronavirus op het zorgpersoneel van de Hoornse locatie. Zij vertelt dat de situatie sinds de Kerst zorgwekkender is en dat de situatie van nu niet te vergelijken is met die van april. Zo zijn er veel medewerkers van Omring positief getest of weggevallen, omdat iemand in de familie positief testte.

Cindy van Waalwijk-Van Doorn, wier verhaal de Koning tijdens het afgelopen bezoek was bijgebleven, vertelde dat zij afgelopen maandag de eerste vaccinatie heeft gekregen. Haar zorgen in april hebben haar tijden bezig gehouden. "We hebben thuis onze eigen lockdown gecreëerd", vertelt ze. "Dat viel steeds zwaarder. Zo kon ik mijn ouders en vriendinnen in een moeilijke tijd geen knuffel geven. Maar we hebben met elkaar alles opzij gezet voor onze bewoners."

Cindy is trots op de bewoners, maar ook op het team waar ze mee samenwerkt. "We blijven samen de moed erin houden", vertelt zij verder. "Het is niet altijd even makkelijk, maar ik ben trots op hoe ze er in staan."

Speciaal coronacrisisteam

Als derde onderwerp wordt de thuiszorg en wijkverpleging bij Omring besproken. Volgens Merel Botman, wijkverpleegkundige van het corona thuiszorgteam, zijn ze sinds april druk bezig geweest om een speciaal coronateam op te zetten dat zich puur focust op de zorg van coronapatiënten bij Omring. Dat team heeft de zorg inmiddels overgedragen aan de wijkzorgteams, die ondersteund worden door vier collega's die zich nog focussen op corona.

"Collega’s vinden het fijn dat de zorg in de eerste golf bij ons lag", zegt Botman. "Maar ze zijn nu blij dat ze er zelf mee aan de slag kunnen. We blijven constant met elkaar brainstormen en bij elkaar komen om te kijken hoe we bepaalde zaken moeten oppakken. Daarnaast wordt getoetst hoe we te werk gaan en of dat volgens protocol is."

Peter Hendrikx, i-Nurse en wijkverpleegkundige, vertelt de Koning dat er steeds naar meer manieren wordt gekeken om bepaalde taken in de zorg digitaal te doen. "We zien nu dat veel meer mensen er voor kiezen om te beeldbellen. Zo worden bepaalde trainingen ook online gegeven. Mensen staan daar nu meer voor open dan voorheen."

Op de vraag van de Koning of deze manier van werken blijvend is na het eindigen van de coronapandemie antwoordt Hendrikx dat hij verwacht dat een combinatie van online en zelf bij elkaar komen vaker voor gaat komen. "Ik denk dat we nu wel inzien dat je sommige dingen niet online moet doen, maar dat we zaken als trainingen toch online kunnen geven. Bepaalde zaken gaan door, ook in coronatijd."