Zuid-Franse dierentuin 'La Palmyre' kijkt uit naar komst leeuwen uit Artis

AMSTERDAM - De Zuid-Franse dierentuin 'La Palmyre' zegt erg blij te zijn met de komst van de drie leeuwen uit dierentuin Artis. Zes maanden geleden werd voor het eerst contact met hen opgenomen, omdat Artis op zoek was naar een grotere plek voor de dieren. Zelf kon Artis het leeuwenverblijf niet vergroten vanwege geldnood. "Wij zijn blij dat wij kunnen helpen. En ook dat er drie nieuwe leeuwen komen, want nu hebben we maar één leeuw en die is vrij oud", zegt de Franse directeur aan de telefoon.

De Franse directeur geeft aan dat het 'best normaal' is om dieren te verhuizen, aangezien beide dierentuinen - Artis en La Palmyre - zijn aangesloten bij de European Association of Zoos and Aquari (EAZA). Dit is een overkoepelende organisatie tussen ruim driehonderd dierentuinen en aquaria uit Europa en het Midden-Oosten. Al deze dierentuinen werken samen om de natuur en dieren in het wild te beschermen.

Grotere verblijfplaats

Ook de woordvoerder van Artis onderstreept het belang van de EAZA, mede door de de situatie waarin zij zich bevonden. Want bij de Amsterdamse dierentuin is sprake van geldnood door de coronacrisis, waardoor er niet genoeg geld binnenkwam om het grotere, gewenste verblijf voor de leeuwen te realiseren. En dus heeft Artis besloten afscheid te nemen van drie leeuwen: een mannetje van drie en twee vrouwtjes van acht en negen.

Zij verhuizen binnenkort naar Zuid-Frankrijk. "We hebben gezocht naar een ruimere plek met als belangrijkste speerpunt dat de leeuwen met z'n drieën konden blijven. En die plek is daar", zegt een woordvoerder van Artis. Het is nog niet duidelijk wanneer de leeuwen worden overgebracht, maar volgens de woordvoerder zal dit waarschijnlijk half februari zijn. De Franse directeur beaamt dit, maar kan evenmin duidelijkheid geven over de precieze datum.

'Erg jammer'

Voor liefhebbers van de dierentuin is het geen goed nieuws dat de dieren uit Artis vertrekken. "Wat is een grote goede dierentuin zonder leeuwen? Ik vind het heel erg jammer dat ze weggaan", zegt een buurtbewoner.

