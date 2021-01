Slachtoffers geweldadige verkrachting blij met uitspraak: "Dit is ongekend"

ALKMAAR - "De champagne is ontkurkt", vertelt één van de slachtoffers van de 52-jarige Erno B. uit Alkmaar aan NH Nieuws. De rechtbank in Haarlem heeft de man vanmiddag veroordeeld tot vijf jaar en zeven maanden cel wegens verkrachting en mishandeling van drie vrouwen in 2014 en 2016. Slachtoffers zijn blij. "Ik voel me echt gehoord."

Het geeft, volgens één van de slachtoffers die anoniem wil blijven, maar weer eens aan hoe belangrijk het is om na een geweldsmisdrijf alles vast te leggen. "Hoe moeilijk het ook is, ga naar de politie of naar de huisarts of neem zelf foto's. Laat je bij de politie lichamelijk onderzoeken en wacht er vooral niet mee. Je moet voorkomen dat het een welles-nietes verhaal wordt."

Sprakeloos

Dat werd het uiteindelijk niet. De rechtbank legde zelfs een hogere straf op dan door de officier van justitie was geëist. Die eiste eerder 4.5 jaar cel. "Dit had ik echt niet verwacht. Je zou eerder denken dat de rechter met een lagere straf komt. Ik ben even sprakeloos, dit is echt ongekend in Nederland. Ik voel me echt gehoord. Het geeft me veel erkenning en ik hoop dat andere slachtoffers zich hierdoor gesteund voelen om sneller aangifte te doen."

Erno B. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij heeft altijd volgehouden dat de vrouwen wisten wat ze te wachten stond toen ze met hem afspraken. "Er is wel grensoverschrijdende seks geweest, maar er zijn geen grenzen overschreden", vertelde hij tijdens de inhoudelijke zitting aan de rechtbank. Hij had, naar eigen zeggen, nooit de indruk dat de vrouwen het niet naar hun zin hadden. Maar daar geloofde de rechter niets van.

