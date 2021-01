Baanwielrenner Van 't Hoenderdaal grijpt in bike-off naast ticket voor Tokio

GRENCHEN - Het is baanwielrenner Nils van 't Hoenderdaal niet gelukt om zich middels een bike-off te plaatsen voor de Olympische Spelen. De Amsterdammer verloor van Roy van den Berg, die daardoor nu in Tokio als starter mag meedoen op de teamsprint.

De 27-jarige Nils van 't Hoenderdaal uit Amsterdam streed tegen Roy van den Berg en Theo Bos voor een plek in de nationale sprintploeg op de OIympische Spelen van Tokio. Op die wielerbaan in het Zwitsere Grenchen moesten de drie resterende kanditaten laten zien wie het snelste was op de start. Wie er over drie ronden gemiddeld de snelste was, won een plekje in het team van Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Matthijs Büchli.

Uiteindelijk bleek Van den Berg het snelste en daarmee bemachtigde de 32-jarige baanwielrenner uit Kampen het laatste olympische ticket bij het baanwielrennen voor Tokio.