Touwhaar en kapotte armen: restaurateur Maaike geeft Barbie haar looks terug

"Mijn primeur was een Barbiepop waarvan het haar één en al touw was. Ik dacht echt 'oh mijn hemel, krijg ik dit goed?' Maar dat is gelukt!", vertelt Maaike Jansen uit Opmeer. De Barbie kreeg een knipbeurt en met veel geduld bracht ze de nieuwe lokken met een naald weer op hun plek.

Na die ene Barbiepop uit de kringloopwinkel, volgden er tientallen meer. Via Marktplaats probeert Maaike grote hoeveelheden poppen in te kopen. Ze restaureert ze en verkoopt ze weer. Dat leverde haar vorig jaar 250 euro op, wat ze doneerde aan stichting Kanjer Wens Nederland. "Ik maak drie mensen gelukkig: namelijk mezelf met deze hobby, de tweede is degene die de Barbie koopt en de derde is stichting Kanjer Wens Nederland."