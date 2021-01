Telstar als proeftuin: "Veel talentvolle spelers"

VELSEN-ZUID - Verdediger Farouq Limouri uit de jeugd van Sparta is momenteel op proef bij Telstar. "Een jonge talentvolle speler die momenteel niet veel kan spelen bij Sparta. Bij ons kan hij volle bak trainen. Hij is een paar dagen op proef en dan gaan wij kijken of het bevalt", aldus trainer Andries Jonker.