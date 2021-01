School kiezen via een beeldscherm is best lastig: "Je kunt niet zien wat je wilt zien" - NH Nieuws

De groep 8-leerling is helemaal klaar voor de volgende stap. Van zijn zus heeft hij al de nodige verhalen gehoord, dus bang is hij niet. En hij weet wat hij belangrijk vindt; behulpzame leraren en leuke leerlingen. Maar hoe kom je daarachter via een filmpje?

Door de coronacrisis zijn er dit jaar geen fysieke open dagen op middelbare scholen. Dus na een dagje online les blijft Joppe achter zijn computer zitten om wat filmpjes te bekijken van scholen in Hilversum. "Het ziet er wel gewoon mooi uit, maar dat vind ik eigenlijk van elke school. Ik wil sommige lokalen en de aula beter bekijken, want nu zie ik alles in een paar seconden en voor de rest niets."

Worstelen

Dat is iets waar middelbare scholen ook erg mee worstelen. Het Comenius College in Hilversum heeft even gedacht aan een online open dag, maar dat zagen ze niet zo zitten. "Want dan krijg je weer zo'n vast inbelmoment", vertelt rector Robert van der Sijde. In plaats daarvan hebben ze een app gemaakt met allerlei filmpjes en verhalen van leerlingen en docenten. "Daar proberen we op een heel laagdrempelige manier contact te maken, dus een beetje informeel. Docenten staan er op met hun privéfoto en hun hobbies."

Om de sfeer van de school over te brengen hebben ze ervoor gekozen om veel leerlingen aan het woord te laten. "Ze vertellen wat ze doen en meemaken. Leerlingen die aan andere leerlingen iets vertellen is het meest krachtige wat je kan doen", aldus de rector.

Reëel beeld

Van Der Sijde vraagt zich ook af of toekomstige leerlingen wel een reëel beeld krijgen van de school. "Ik gun het leerlingen van harte om in de school rond te lopen en er een gevoel bij te krijgen. Maar dit is waar we het mee moeten doen. En ik hoop van harte dat als de scholen opengaan we ze kunnen ontvangen voor proeflesjes."

Joppe twijfelt op dit moment nog over twee scholen en hij hoopt ook heel erg dat hij langs kan komen voor een proefles. En wat hij dan nog graag wil zien en weten? "Aardige leraren en weinig huiswerk."