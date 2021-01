Rik Regeling terug op trainingsveld bij Jong AZ: "Ik voel me weer voetballer"

WIJDEWORMER - Rik Regeling kon lange tijd niet in actie komen bij Jong AZ vanwege een blessure, maar sinds kort kan hij weer meedoen aan de groepstraining. "Dit is echt lekker", zegt het Alkmaarse talent over zijn terugkeer in het team

"Ik voel me gewoon weer voetballer", vertelt Regeling. "Je staat op het veld met een balletje aan je voet, dat is veel beter dan op het fysio veld."

Tijdens zijn periode heeft Regeling het behoorlijk zwaar gehad. "Het was best wel pittig. Je mist de lol met de groep, de grapjes. Dat was wel zwaar. Af en toe heb ik ze opgezocht. Dan hou je de lol erin. Dat is wel belangrijk, want van alleen maar in de gym beuken word je ook niet vrolijker."